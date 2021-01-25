Путин обсудил с президентом Мексики поставку российской вакцины от COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили на сайте Кремля.

Главы государств обсудили поставку в Мексику российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Также был затронут вопрос подготовки в России профильных мексиканских медицинских специалистов.

Путин и Обрадор отметили конструктивный и взаимовыгодный характер отношений двух стран. Президент РФ пожелал своему коллеге, который заболел коронавирусом, скорейшего выздоровления.

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