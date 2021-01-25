Аппараты для операций на сосудах пациентов с COVID-19 закупили в столичную больницу

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичные власти закупили для НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского аппараты искусственного кровообращения для оперирования пациентов с COVID-19. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Мэр уточнил, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в особой зоне риска при коронавирусе. По этой причине в правительстве Москвы приняли решение о закупке новых аппаратов.

Как вы знаете, сердечники находятся в зоне повышенного риска при #covid19. Поэтому мы закупили для Склифа уникальные аппараты искусственного кровообращения. Благодаря им кардиохирурги могут проводить операции -протезирование сердечных клапанов, шунтирование -прямо в красной зоне. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 25, 2021

Технология поможет кардиохирургам делать операции пациентам с коронавирусом непосредственно в «красной зоне» больницы. Врачи смогут проводить протезирование сердечных клапанов и шунтирование, отметил мэр столицы.

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