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Аппараты для операций на сосудах пациентов с COVID-19 закупили в столичную больницу
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Аппараты для операций на сосудах пациентов с COVID-19 закупили в столичную больницу

Анастасия Волоснова

Город

Столичные власти закупили для НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского аппараты искусственного кровообращения для оперирования пациентов с COVID-19. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Мэр уточнил, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в особой зоне риска при коронавирусе. По этой причине в правительстве Москвы приняли решение о закупке новых аппаратов.

Технология поможет кардиохирургам делать операции пациентам с коронавирусом непосредственно в «красной зоне» больницы. Врачи смогут проводить протезирование сердечных клапанов и шунтирование, отметил мэр столицы.

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сердечно-сосудистое заболеваниеСергей Собянинкоронавирус
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