Президент Мексики заболел коронавирусом

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

— С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед, — написал мексиканский лидер.

Он сообщил также, что министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро заменит его на утренних пресс-конференциях. Также президент подчеркнул, что планирует заниматься государственными делами из президентского дворца, а также намерен совершить запланированный на 25 января звонок президенту России Владимиру Путину. Он пояснил, что речь пойдет о российской вакцине «Спутник V».

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

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