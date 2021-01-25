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Президент Мексики заболел коронавирусом
Фото: youtube.com/ euronews (на русском)

Президент Мексики заболел коронавирусом

Виктория Родимкина

В мире

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

— С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично. Мы все будем двигаться вперед, — написал мексиканский лидер.

Он сообщил также, что министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро заменит его на утренних пресс-конференциях. Также президент подчеркнул, что планирует заниматься государственными делами из президентского дворца, а также намерен совершить запланированный на 25 января звонок президенту России Владимиру Путину. Он пояснил, что речь пойдет о российской вакцине «Спутник V».

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