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Врачи Венесуэлы рассказали о ходе испытаний «Спутник V»

Врачи Венесуэлы рассказали о ходе испытаний «Спутник V»

Татьяна Плотникова

Общество

В ходе испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Венесуэле не были выявлены серьезные осложнения. Об этом в воскресенье, 24 января, рассказал руководитель исследований препарата в Венесуэле Алексис Гарсия Пиньера.

Как уточнил медик, к настоящему времени первый компонент вакцины ввели более чем 200 добровольцам. Оба компонента получили 40 человек. У всех вакцинированных отсутствуют серьезные осложнения, зафиксированы лишь легкие последствия в виде головной боли, гриппозного состояния или боли в месте укола.

Пиньера подчеркнул, что проведенные в Венесуэле исследования «Спутника V» показали такие же результаты, как в России и Аргентине — они «совпадают с тем, что можно найти в научных публикациях».

Видеотрансляция выступления Пиньеры проводилась в Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

Как сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, в первом квартале 2021 года в стране начнется производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Соглашение о сотрудничестве подписали власти Венесуэлы и Российский фонд прямых инвестиций.

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Читайте также: Публикации об испытаниях вакцины «Спутник V» появятся в научном журнале

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