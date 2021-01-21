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Публикации об испытаниях вакцины «Спутник V» появятся в научном журнале
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Публикации об испытаниях вакцины «Спутник V» появятся в научном журнале

Виктория Родимкина

Здоровье

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будут опубликованы в научном журнале на следующей неделе. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в четверг, 21 января.

По его словам, публикации на эту тему важны.

— Данные в этой публикации очень сильные и показывают, что «Спутник V» — одна из самых эффективных и безопасных вакцин на основании третьей фазы испытаний, — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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