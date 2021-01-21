Меркель заявила, что готова сотрудничать по вакцине «Спутник V»

Фото: bundeskanzlerin.de/Bundesregierung/Kugler

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразила готовность сотрудничать в вопросах, связанных с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Канцлер сообщила, что прежде всего российский препарат должен пройти регистрацию европейским регулятором.

— Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина «Спутник V», и я сказала, что если мы хотим сотрудничать, — сказала Ангела Меркель.

Она пояснила, что в пандемию сотрудничество в гуманитарных целях между странами должно осуществляться, несмотря на расхождения в политических вопросах.

По словам канцлера, вакцина российского производства должна получить разрешение Европейского медицинского агентства (EMA), чтобы ее начали променять в Евросоюзе. РФ уже обратилась в регулятор, добавила она.

— И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА, — добавила Ангела Меркель.

Она также оценила российский препарат от коронавируса, заявив, что «это хорошая вещь», передает РИА Новости.

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