Производство вакцины «Спутник V» начнется в Венесуэле

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Венесуэле начнется производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 14 января, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своем Twitter-аккаунте.

Соглашение о сотрудничестве подписали власти Венесуэлы и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Производство вакцины «Спутник V» начнется в первом квартале 2021 года.

Siguiendo instrucciones del Presidente @NicolasMaduro, sostuvimos una reunión de trabajo por videoconferencia con el Pdte. y Vicepdte. del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), para el suministro y producción de la vacuna #SputnikV en Venezuela, en el primer trimestre del año pic.twitter.com/sDH8eAVw3R — Delcy Rodríguez (@drodriven2) January 14, 2021

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в феврале Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Также стало известно, что Россия готова к поставкам вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Египет.

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