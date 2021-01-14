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Производство вакцины «Спутник V» начнется в Венесуэле
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Производство вакцины «Спутник V» начнется в Венесуэле

Кирилл Николаев

Здоровье

В Венесуэле начнется производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 14 января, сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в своем Twitter-аккаунте.

Соглашение о сотрудничестве подписали власти Венесуэлы и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Производство вакцины «Спутник V» начнется в первом квартале 2021 года.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в феврале Россия подаст официальную заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Также стало известно, что Россия готова к поставкам вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Египет.

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