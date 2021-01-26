Один вирус — две вакцины: как российский «Спутник V» повысит эффективность AstroZeneca

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AstroZeneca проигрывает «Спутнику V» за счет того, что британские производители использовали аденовирус шимпанзе вместо человеческого в качестве вектора. Однако полностью заменить британский препарат российским не так просто. Об этом рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

Исследования показали, что в высоких дозах AstroZeneca показывает недостаточную эффективность: всего 62 процента. Исследователи предполагают, что сделать препарат более качественным может комбинация со «Спутником V» — возможно, скоро пациенты будут получать первую инъекцию британского препарата, вторую — российского.

— AstroZeneca создала векторную вакцину, по своим свойствам во многом похожую на «Спутник V». Разница только в том, что производители британского препарата в качестве вектора взяли аденовирус шимпанзе, абсолютно безвредный для человека, а наши ученые — человеческий аденовирус. Проблема AstroZeneca в том, что при вводе вакцины антитела вырабатываются не только к коронавирусу, но и к обезьяньему аденовирусу — наша иммунная система быстро его распознает и инактивирует. Но для того чтобы прививка сработала, необходимо, чтобы вирус находился в организме более длительное время, достаточное для выработки антител к s-белку ковида. Если же попытаться грамотно моделировать дозу, используя и британскую, и отечественную вакцину, можно будет добиться полноценного иммунного ответа и на коронавирус, и на аденовирус, — объяснил Болибок.

По словам медика, «Спутник V» будет использоваться не полностью, вероятнее всего, речь идет только об одном из его компонентов в комбинации с AstroZeneca. Возможно, проще было бы просто заменить британскую вакцину российской, но здесь в дело вступают политика и бюрократия:

— Это уже медикополитические, медикорегуляторные дела. Чтобы Евросоюз стал закупать препарат в Великобритании, необходимо провести длительные клинические испытания, пройти процесс лицензирования — это настолько долгий процесс, что к тому времени пандемия уже закончится. Потому AstroZeneca проще не менять кардинально всю систему, а просто купить компонент, который не производят сами, и добавить. То есть это все еще будет вакцина AstroZeneca, но с препаратом Центра Гамалеи в качестве второго компонента.

По словам Болибока, покупка дополнительных компонентов для исходного препарата — общемировая практика. Но медик подчеркнул: речь идет не о закупке отечественной вакцины, а только об использовании одного из ее компонентов для создания более выгодной комбинации:

— Дело в том, что это намного проще, чем заново создавать производство, проводить исследование. Теперь дело за тем, как скоро ВОЗ одобрит предложенную комбинацию.

Врач заключил, что недостаточно высокая эффективность, связанная со слишком быстрым распознаванием уничтожения организмом аденовируса, — общая проблема для всех векторных вакцин, а не только для AstroZeneca. Однако российским ученым, в отличие от их коллег, удалось справиться с этой проблемой.

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