Капли вместо укола. Может ли назальная вакцина быть эффективным средством от COVID-19

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Российские эксперты из Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной разработали прототип вакцины от COVID-19 в виде капель. Однако этот вариант вакцины может подойти не всем. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-вирусолог Виктор Зуев.

По словам медика, главная разница между вакциной в виде укола и препаратом в виде капель для интерназального применения состоит в том, что второй вариант может содержать в своем составе больше вирусных частиц.

— Способ введения вакцины через рот или нос возможен только в виде капель. В таком варианте препарата содержатся ослабленные частицы «живого вируса», которые, попадая в организм, начинают размножаться. Тем самым они активируют иммунную систему, против заболевания начинают вырабатываться защитные антитела. После чего начинается процесс выведения самого вируса из организма, — отметил Зуев.

При этом врач заявил, что препараты в виде капель по большей мере применяются в странах, где более сложная эпидемиологическая ситуация:

— При введении препарата через иглу мы меньше рискуем. Так как нам впрыскивают вещество, в котором вместо ослабленного вируса имеются лишь какие-то его фрагменты: белки или РНК. А в препарате в виде капель как раз может быть именно ослабленный вирус. И нет гарантии, что у всех будет возникать одинаково правильный иммунный ответ на препарат, вводимый через слизистые.

Собеседник «ВМ» отметил, что способ введения препарата от новой коронавирусной инфекции через слизистые специально мог быть разработан для тех людей, которые боятся уколов. Например, детей и пожилых граждан. Эксперт добавил, что в медицине уже имеются препараты, которые позволяют иммунизировать человека как с помощью инъекции, так и с помощью капель:

— Есть такое детское заболевание, которое называется полиомиелитом. Оно поражает спинной мозг. По методу распространения эта хворь очень похожа на COVID-19, поскольку тоже является высококонтагиозным вирусным заболеванием. Изучено оно не на сто процентов, и если на планете есть хотя бы один больной ребенок, то под угрозой все дети на Земле. Собственно говоря, для защиты от этого недуга медики и разработали два способа: с помощью укола и орального введения через слизистые.

Зуев подчеркнул, что для полной характеристики препарата в виде капель от новой коронавирусной инфекции необходимо дождаться первых вакцинаций именно интерназальным способом.

Ранее сообщалось, что разработанный российскими экспертами прототип вакцины от COVID-19 в виде капель отличается тем, что он мукозальный и может использоваться детьми и пожилыми людьми. В пресс-службе правительства Нижегородской области рассказали, что ученые также создали прототипы вакцин против ротавирусной, норовирусной и ВИЧ-инфекции.

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