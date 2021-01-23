Исключительный случай: можно ли смешивать разные вакцины от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил в «исключительных ситуациях» использовать вакцины разных фирм между двумя дозами. При этом вопрос безопасности смешивания американскими специалистами еще не изучен. Насколько безвредно применять разные вакцины в одном организме, «Вечерняя Москва» спросила у врача-рефлексотерапевта Машаллаха Мехтиева.

Собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что некоторые западные образцы сделаны по одной и той же технологии, что допускает их смешивание.

— Технология, на которой основаны вакцины Pfizer и Moderna, идентичны. В их основе лежит технология матричной РНК (мРНК), и мне кажется, что это и позволило американской CDC изменить рекомендации и разрешить смешивать эти вакцины в исключительных случаях, — говорит врач.

Что касается отечественных вакцин, то мешать их — «не самая лучшая идея».

— «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — это принципиально разные технологии. У первого используются ослабленные частички Sars-Cov-2, внедренные в аденовирус, а второй препарат является искусственно синтезированным и относится к неживым вакцинам. Механизм воздействия на иммунную систему имеет различия. Кроме того, есть различия в противопоказаниях, — подчеркнул Мехтиев.

У еще незарегистрированной «КовиВак» технология тоже отличается от двух упомянутых отечественных вакцин, отметил эксперт:

— Она содержит в себе цельный инактивированный вирус.

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Мехтиев допускает, что, возможно, в исключительных случаях их тоже можно смешать, то есть первую дозу сделать «Спутник V», а вторую — «ЭпиВакКорона». Но для точных оценок нужны соответствующие медицинские исследования.

— Уверенно говорить, что это даст такой же хороший результат и не добавит отрицательных побочных эффектов, можно только, проведя исследование. Но, судя по всему, в ближайшее время таких исключительных случаев не предвидится и задаваться таким вопросом не придется, — добавил врач-рефлексотерапевт.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала переболевшим коронавирусом не прививаться, даже если уровень антител снижается или близок к нулю.

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