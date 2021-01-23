Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сравнила количество антител после болезни и вакцинации от коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 23 января.

— Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен, — рассказала вице-премьер.

По словам Голиковой, переболевшим рекомендуется воздержаться от вакцинации, так как, судя по наблюдениям, случаи вторичного заболевания единичны. Также вице-премьер отметила, что ученые не находят различий между антителами, вырабатывающимися после болезни, и антителами, которые появляются у человека после вакцины.

Ранее Голикова рассказала о планах по вакцинации в РФ в первом квартале 2021 года.

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