Редкая патология: ученый рассказал, кому вакцинация не поможет

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вакцинация не поможет людям, у которых отсутствует иммунитет. Таких больных очень мало, и они все стоят на учете. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, профессор и руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

По словам вирусолога, если у человека нет иммунитета, организм не ответит на вирус выработкой антител. Именно поэтому существует такое понятие, как «отвод от вакцинации», пояснил Зуев. Это происходит редко и касается людей с патологией иммунной системы, констатировал собеседник «ВМ».

— Все системы нашего организма могут быть как здоровы, так и больны. Существуют иммунные заболевания, при которых организм плохо отвечает на инфекцию. Вакцина — это антиген. Антиген провоцирует выработку антител, — разъяснил он.

Людей с подобными проблемами иммунитета крайне мало, они все нуждаются в лечении, поэтому посещают соответствующих специалистов, сказал вирусолог. У всех остальных граждан, по его словам, вакцина, в том числе от коронавируса, обязана запустить защитный механизм.

— Мне 92 года. У меня в этом возрасте, конечно, не все идеально. У меня гипертония, утром и вечером я принимаю таблетки, дважды в день меряю давление. У меня аллергический ринит, и я плохо переношу холод. Я рано стал сиротой, а во время Великой Отечественной войны мальчиком работал санитаром в военном поезде-госпитале и попал под состав, кости переломаны. Но я привился, потому что это меня защитит, — поделился профессор.

Таким же образом поступила и 92-летняя жена собеседника «ВМ». Ранее она поборола тяжелую онкологию, перенеся операции и химиотерапию.

— Она привилась (от коронавиурса — прим. «ВМ»), так же как и я. 8 февраля у нее вторая прививка, — сказал вирусолог.

Он обратил внимание на то, что многое, в том числе и иммунитет, зависит от наследственности, условий жизни, питания. Однако «многое зависит и от нас самих», желания быть здоровым.

— Чтобы лекарства сработали, их надо принять, — подчеркнул Зуев.

Сегодня в условиях распространения коронавируса нужно говорить не про единичные «отводы», а пользоваться моментом и присоединяться к масштабной вакцинации от COVID-19, призвал вирусолог. Промедление, предупредил он, увеличивает вероятность инфицирования.

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