Эпидемиолог рассказал, когда появляются антитела после вакцинации от COVID-19

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Иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции вырабатывается у человека не ранее чем через 32–45 дней, а максимум — через 56 дней. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор».

Он отметил, что после вакцинации нужно продолжать носить маски. Кроме того, Горелов заявил, что наиболее часто ложноотрицательные результаты на коронавирус показывают экспресс-тест-системы.

— Если вы выбираете тест-систему со специфичностью выше 92 процента, ошибки быть не может, — подчеркнул врач.

Ранее Горелов сравнил британский штамм коронавируса с уханьским.

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