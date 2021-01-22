Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач сравнил «британский» штамм коронавируса с «уханьским»
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Врач сравнил «британский» штамм коронавируса с «уханьским»

Кирилл Николаев

Здоровье

«Британский» штамм коронавирусной инфекции принципиально не отличается от «уханьского» или других штаммов. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор».

— «Британский» штамм принципиально не отличается от «уханьского» или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже одного процента изменения в геноме не произошло, — отметил врач.

Также Горелов заявил, что люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут не вакцинироваться до осени 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Роспотребнадзоре допустили новые подъемы заболеваемости коронавирусом

Роспотребнадзоркоронавирусновый штамм
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте