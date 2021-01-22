Врач сравнил «британский» штамм коронавируса с «уханьским»
«Британский» штамм коронавирусной инфекции принципиально не отличается от «уханьского» или других штаммов. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор».
— «Британский» штамм принципиально не отличается от «уханьского» или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже одного процента изменения в геноме не произошло, — отметил врач.
Также Горелов заявил, что люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут не вакцинироваться до осени 2021 года.
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