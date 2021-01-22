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В Роспотребнадзоре допустили новые подъемы заболеваемости коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре допустили новые подъемы заболеваемости коронавирусом

Ростислав Зубков

Здоровье

В России ощущается тенденция к сокращению заболеваемости коронавирусом, но о победе над инфекцией говорить преждевременно. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она полагает, что спад заболеваемости, наблюдаемый с начала января, позволяет «осторожно говорить» о стабилизации эпидемиологической обстановки. Тем не менее нельзя исключать небольшие подъемы в статистике новых случаев ковида, считает эпидемиолог.

— Все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили (пандемию — прим. «ВМ»), очень рано, — сказала эпидемиолог в эфире «России 24».

Ранее стало известно, что канадские ученые создали прибор для определения заразности штаммов коронавируса.

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