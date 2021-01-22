Дыхание и кровоток: врачи дали советы пожилым москвичам в самоизоляции

Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Продление действия ограничительных мер для лиц старше 65 лет в Москве объясняется тем, что после начала масштабной вакцинации необходимо некоторое время для выработки коллективного иммунитета, который минимизирует риск заражения для этой категории граждан. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала основатель Центра формирования здорового образа жизни, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Врач также выразила уверенность в том, что и для пожилых в этом году ограничительные меры не продлятся долго. В отличие от прошлого года, по ее словам, сейчас решение проблемы с коронавирусной инфекцией уже появилось — в России есть препарат, способный остановить пандемию.

— Конечно, психологически очень сложно находиться в домашнем режиме, но умереть от коронавирусной инфекции еще опаснее. А чем старше человек, тем выше риск заражения. Но свет в конце туннеля виден. Вакцина есть. Она очень хорошая, дает 100-процентную защиту от тяжелого течения заболевания. Уже понятно, что скоро и для людей старшего возраста режим самоизоляции закончится, — предполагает эксперт.

Тем не менее врач пока не советует пожилым и людям с хроническими заболеваниями, если они еще не сделали прививку, посещать общественные места с большим скоплением людей, торговые центры и пользоваться общественным транспортом. И лучше меньше посещать магазины, пользуясь для покупки продуктов помощью социальных работников и волонтеров. Однако выходить на улицу для небольших прогулок в местах, где нет людей, иногда все-таки нужно.

Врач ЛФК Александр Шишонин также считает, что исключать прогулки на свежем воздухе не стоит. Однако и без них есть ряд простых способов, которые даже в режиме самоизоляции помогают повысить иммунитет, сопротивляемость, улучшают сердечную деятельность и снижают риск инфарктов и инсультов, говорит специалист.

— Когда человек сидит дома, у него постоянно включен телевизор, в руках газета, книжка или телефон. Шея затекает, нарушается кровоток мозга. Поэтому еще нужна гимнастика для шеи для восстановления кровотока. Нужны также дыхательные упражнения. Их суть в применении принципов диафрагмального дыхания, — добавил собеседник «ВМ».

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Также медик советует улучшать микроциркуляцию. Лучший способ для этого в домашних условиях — контрастный душ по утрам. Сначала вы моетесь под теплой водой, а потом на протяжении 15–30 секунд обливаетесь холодной.

Добрецова в свою очередь советует сделать акцент на физических нагрузках с гантелями, утяжелителями для ног и эластичными лентами.

— Чем старше человек становится, тем больше у него проблем с мышцами. Просто ходьба не дает нагрузку, достаточную для мышечной системы. Так что ее нужно обязательно тренировать. Остальные заболевания можно корректировать с помощью таблеток. Но если мы говорим об активном долголетии, то, помимо физической нагрузки, должно быть правильное питание, — рекомендовала врач.

Оба специалиста также советуют регулярно проветривать квартиру. Шишонин считает, что в условиях, когда человек постоянно сидит дома или редко выходит на улицу, делать это необходимо по полчаса не менее 4–5 раз в день.

Не стоит забывать и о влажности воздуха, особенно при «жарких батареях», заметила Добрецова. Для того чтобы дома было легче дышать, она посоветовала класть на батарею мокрое полотенце или использовать увлажнители воздуха.

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