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«Индикатор опасных заболеваний»: кардиологи рассказали, о чем говорит учащенное сердцебиение
Фото: pixabay.com

«Индикатор опасных заболеваний»: кардиологи рассказали, о чем говорит учащенное сердцебиение

Руслан Давлетшин

Здоровье

Учащенный пульс может быть как вариантом нормы, так и сигналом о множестве заболеваний, причем не только сердечных, говорят врачи. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, когда нужно начинать беспокоиться и как сберечь здоровье сердца.

Реакция на проблемы

Как объяснил врач-кардиолог Дмитрий Напалков, обычно частый пульс является проявлением болезней непосредственно сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, щитовидной железы и анемии любого происхождения.

— Беспокойство должно вызывать сохранение тахикардии практически на постоянной основе, когда она не зависит от стресса и физической нагрузки, — сказал специалист.

Похожее мнение «ВМ» высказал кардиолог, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Юрий Кремнев. Сердце, по его словам, часто реагирует на различные проблемы, имеющиеся в организме.

— Это могут быть заболевания, связанные с нервной системой, с эндокринной системой — щитовидной железой. Если у человека есть стенокардия, ишемическая болезнь сердца, то частый пульс может говорить, например, о сердечной недостаточности, — пояснил собеседник «ВМ».

К врачу, говорит Кремнев, лучше обратиться, когда у вас просто наблюдается частый пульс, и выяснить его причину. А если появляются одышка и отеки, то это уже повод бить тревогу. Сердце в этом случае точно нездорово.

Нормальный пульс

Врач-эндокринолог Антон Поляков также отмечает, что учащенный пульс может свидетельствовать о ряде опасных заболеваний — сахарном диабете, ожирении, липидемии. На их фоне повышается артериальное давление и пульс. Если не обращать на это внимание, то развивается атеросклероз. Он может привести к инфаркту, инсульту, а в дальнейшем и к летальному исходу.

По поводу нормального пульса у специалистов разное мнение. Дмитрий Напалков называет нормой показатели в 60–80 ударов в минуту без приема лекарств и после пяти минут отдыха, а Юрий Кремнев — 50–90 ударов в минуту, однако добавляет, что с некоторых времен нормой считаются не более 75 ударов в минуту.

— Если пульс выше 75 ударов в минуту, то это уже признак какого-то неблагополучия организма, независимо от возраста, — отметил Кремнев.

Как уберечься

Укрепить сердце, считает Напалков, можно здоровым образом жизни и прохождением периодического обследования для раннего выявления факторов риска и скрытых заболеваний.

В свою очередь, Кремнев советует давать на сердце адекватные физические нагрузки, если оно здорово. А если сердце нездорово, то нужно понять в чем проблема.

— Надо бороться с причиной, которая ведет к нарушению сердечной деятельности. А лучший способ укрепить сердце — это физические нагрузки. Как сказал один доктор, живший во Франции лет 250 назад, «движение может заменить любую таблетку, но никакая таблетка не заменит движение». Актуально и в наше время, — констатировал эксперт.

Тем более, в XXI веке довольно много людей страдает ожирением. По словам Кремнева, это как раз ведет к гипертонической болезни, являющейся в 75 процентах случаев причиной сердечной недостаточности.

— Следом за ожирением идет диабет, потом апноэ сна. Ожирение — это такая, казалось бы, не очень серьезная вещь, которая тянет за собой ворох заболеваний. У нас есть элементарное ожирение, когда мы любим кушать и не любим двигаться. Потом это выливается в эндокринную проблему. Вот был человек нормальный, потом он стал мало ходить, много начал ездить на машине, сидеть в кабинете, вкусно питаться и поздно ужинать. И вот он уже ожирел. А дальше пошел диабет, гипертония, ишемическая болезнь — все по нарастающей. Так что движение необходимо, — резюмировал кардиолог.

Поляков рекомендовал при избыточном весе или ожирении в первую очередь модифицировать свой образ жизни, оптимизировать питание, правильно организовать физическую активность и, возможно, обратиться к психологу, проработать какие-то стрессовые процессы. Затем, после консультации с врачом, начать прием различных медикаментов и нутрицевтиков. Если человек болен сахарным диабетом, то порядок действий тот же самый. Плюс потребуется прием препаратов, направленных на снижение инсулиновой чувствительности, подытожил специалист.

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