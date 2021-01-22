Разработан прибор для определения заразности штаммов коронавируса

Фото: twitter.com/IANS Tweets

Канадские ученые разработали биосенсор, способный оценить уровень заразности новых мутаций коронавируса. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте bioRxiv.

Устройство оценивает взаимодействие шипа коронавируса и фермента АСЕ2, с помощью которого вирус проникает в организм. Специалисты прикрепили к шипу и ферменту фрагменты белка люциферазы, которые при соединении светились. О количестве шипов, связавшихся с ферментов, можно судить по степени интенсивности свечения. Исследователи отмечают, что подобный анализ занимает полчаса.

Помимо этого, прибор способен оценить эффективность противокоронавирусных лекарств, которое подтверждается отсутствием света при соединении вируса и фермента.

Ранее турецкие ученые разработали прибор, с помощью которого можно диагностировать коронавирусную инфекцию за десять секунд. Он получил название Diagnovir. Его работа основана на оптических свойствах. Для тестирования используется образец из слизистой оболочки ротовой полости. Затем его смешивают со специальным растровом и помещают в прибор.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российский ученый создал браслет, следящий за состоянием пациента с COVID-19