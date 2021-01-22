Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Разработан прибор для определения заразности штаммов коронавируса
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Разработан прибор для определения заразности штаммов коронавируса

Анастасия Колоскова

Наука

Канадские ученые разработали биосенсор, способный оценить уровень заразности новых мутаций коронавируса. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте bioRxiv.

Устройство оценивает взаимодействие шипа коронавируса и фермента АСЕ2, с помощью которого вирус проникает в организм. Специалисты прикрепили к шипу и ферменту фрагменты белка люциферазы, которые при соединении светились. О количестве шипов, связавшихся с ферментов, можно судить по степени интенсивности свечения. Исследователи отмечают, что подобный анализ занимает полчаса.

Помимо этого, прибор способен оценить эффективность противокоронавирусных лекарств, которое подтверждается отсутствием света при соединении вируса и фермента.

Ранее турецкие ученые разработали прибор, с помощью которого можно диагностировать коронавирусную инфекцию за десять секунд. Он получил название Diagnovir. Его работа основана на оптических свойствах. Для тестирования используется образец из слизистой оболочки ротовой полости. Затем его смешивают со специальным растровом и помещают в прибор.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российский ученый создал браслет, следящий за состоянием пациента с COVID-19

риск заражениянаучные проекты и разработкикоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте