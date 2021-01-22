Эпидемиолог заявил, что перенесшие COVID-19 могут не вакцинироваться до осени

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут не вакцинироваться до осени 2021 года. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор».

Он отметил, что четких противопоказаний для вакцинации от коронавируса пациентов с гепатитом С нет. Прививку можно сделать в стадии ремиссии заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили новые подъемы заболеваемости коронавирусом.

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