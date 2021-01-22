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Российский врач назвал простой способ снизить риск заражения COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российский врач назвал простой способ снизить риск заражения COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как воздух, которым мы дышим, влияет на шанс заразиться COVID-19. Он отметил, что люди, которые заболели коронавирусом, больше всего страдают от проблем с легкими. Вирус поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и тяжесть течения болезни влияет качество вдыхаемого воздуха.

Медик пояснил, что течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом.

— Чем больше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию, — сообщил Болибок в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что грязный воздух сильно повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям. Поэтому необходимо стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха. Особое внимание нужно уделять помещениям, где люди спят — хорошо проветривать, тщательно убирать и очищать от пыли.

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