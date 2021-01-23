Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ-инфекции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Нижегородские ученые планируют провести испытания новых вакцин от COVID-19, ВИЧ и других инфекций. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что исследователи Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной при участии Нижегородского университета занимаются созданием генно-инженерных вакцин для профилактики актуальных вирусных инфекций. На данный момент они создали прототипы вакцин против ротавирусной, норовирусной, коронавирусной и ВИЧ-инфекции.

Как отметил глава лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктор Новиков, разрабатываемая вакцина от COVID-19 отличается от других тем, что она мукозальная и представляет из себя капли в нос, которые применяют для детей и лиц старшего возраста.

Кроме того, он добавил, что ротавирусная и норовирусная инфекция считаются доминирующими кишечными инфекциями у детей. Если против ротавирусной инфекции за границей есть вакцины, то против норовирусной их нет. Прототип вакцины, который разработали в Нижнем Новгороде, построен на тех же принципах, что и против COVID-19.

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