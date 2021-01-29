Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия может поставить Евросоюзу 100 миллионов доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

По данным организации, поставки препарата от коронавируса в ЕС могут начаться после завершения основной части вакцинации в РФ. Предполагается, что это произойдет во втором квартале 2021 года.

— При условии одобрения европейским регулятором EMA, — добавляется в Twitter-аккаунте вакцины.

В РФПИ обратили внимание, что «Спутник V» уже зарегистрирован в 15 странах мира. Заявка на регистрацию также была подана в Евросоюз, экспертиза может начаться в феврале.

При этом ранее стало известно, что Евросоюз может оставить Британию без вакцин от коронавируса. Из-за нехватки лекарств ЕС изучает возможность заморозки экспорта препаратов, в том числе вакцины Pfizer, 40 миллионов доз которой закупило Соединенное Королевство.

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