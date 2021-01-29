СМИ: Евросоюз может оставить Британию без вакцин от коронавируса

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Великобритания может лишиться миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

По данным прессы, Европейский союз столкнулся с нехваткой вакцин, в связи с чем думает о принятии экстренных мер. Одна из них — возможная заморозка экспорта препаратов, в том числе вакцины Pfizer, 40 миллионов доз которой закупило Соединенное Королевство. Этот масштабный заказ размещен на бельгийском заводе компании.

— Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность, — приводит газета The Independent цитату из письма Шарля Мишеля.

При этом ранее произошло обратное: компания AstraZeneca гарантировала Британии обеспечение вакциной, но отсрочила поставки лекарства в ЕС, сославшись на более позднюю дату подписания контракта.

Согласно информации из других изданий, Евросоюз уже согласовал механизм блокирования вывоза вакцины. В рамках принятого плана таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без необходимого разрешения. Европейские страны будут выдавать лекарства только при условии того, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри союза. Ожидается, что такую схему утвердят в течение 29 января.

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