Жителей Туркмении, где официально нет COVID-19, будут вакцинировать

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Власти Туркмении усиливают профилактические и противоэпидемические меры в стране. Соответствующие поручения дал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Недавно в республике состоялось совещание местного кабинета министров, в ходе которого с докладом выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов. Он рассказал о принятии комплексных мер по борьбе с инфекционными болезнями.

— Подчеркнув значение зарегистрированной в Туркменистане вакцины «Спутник V», он сообщил, что на системной основе осуществляется деятельность чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, — приводит правительственная газета «Нейтральный Туркменистан» выдержку из итогов совещаний.

По данным прессы, глава государства далее указал на важность проведения этих мер, особенно в связи с предстоящим весенне-летним сезоном. Он поручил главе минздрава продолжить регистрацию препаратов и вакцин, подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения.

Также туркменский лидер дал поручение строго контролировать соблюдение трех правил, нацеленных на победу пандемии. Речь идет о необходимости носить медицинские маски до установленных сроков, следовать мерам предосторожности, которые отвечают международным стандартам, и проводить разъяснительную работу с гражданами.

— Акцентировав внимание на вакцинации граждан и туркменских студентов, выезжающих на учебу за рубеж, в соответствии с используемой в этих государствах вакциной, предоставлении справок о вакцинации от прибывающих в Туркменистан иностранных граждан, а также обеспечении вакциной граждан внутри нашей страны, Гурбангулы Бердымухамедов адресовал соответствующим руководителям ряд поручений, — сообщает газета.

При всем этом власти Туркменистана официально отмечают, что в стране нет случаев заболевания новым ковидом. Тем не менее в республике действуют масочный режим и ряд ограничений на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т. д.

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