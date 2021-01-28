Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставки российской вакцины «Спутник V»

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Алжира Сабри Букадумом. Об этом в четверг, 28 января, сообщили на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено поставкам российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Алжир.

Также Лавров и Букадум затронули ситуацию в Ливии и Западной Сахаре.

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