Россия предложила провести встречу министров по Ближнему Востоку

Фото: МИД РФ

Москва предлагает провести встречу министров стран «ближневосточного квартета» с рядом государств. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, 26 января.

По словам главы МИД, мероприятие можно назначить на весну–лето 2021 года. За стол переговоров приглашаются Россия, США, ООН и Евросоюз, Египет, Иордания, ОАЭ и Бахрейн, а также Израиль и Палестина.

— Было бы также важно пригласить Саудовскую Аравию как автора Арабской мирной инициативы, — добавил дипломат.

Он выразил мнение, что эта встреча могла бы стать «рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога».

Лавров также подчеркнул, что Россия положительно оценивает инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию и готова организовать встречу на высшем уровне в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, «ближневосточный квартет» — это группа, созданная при участии ЕС, РФ, США и ООН в целях объединения усилий по мирному разрешению арабо-израильского конфликта.

СПРАВКА «ВМ»

Урегулирование спора между Палестиной и Израилем на данный момент приостановлено. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они хотят создать свое государство на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим — сделать его столицей.

Израиль в свою очередь откатываться к границам 1967-го не желает, равно как и не желает делить с арабами Иерусалим, который уже был объявлен вечной и неделимой столицей.

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