Сергей Собянин: Больше половины москвичей перенесли коронавирус

Фото: АГН «Москва»

Больше половины жителей столицы перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом в пятницу, 29 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

— Те люди, которые знают, что они переболели, им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла, — отметил Сергей Собянин.

По его словам, количество повторных заболеваний очень маленькое и составляет менее одного процента.

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