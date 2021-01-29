ВОЗ ожидает получить основные данные о вакцине «Спутник V» в ближайшее время

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает получить основную информацию от разработчиков российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в течение ближайших недель. Об этом в пятницу, 29 января, рассказала заместитель генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

По ее словам, представители организации провели встречу с производителями «Спутник V» 22 января. В настоящее время ВОЗ ожидает важную информацию о препарате, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале–марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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