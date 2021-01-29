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Повторное заражение COVID-19 регистрируют менее чем у одного процента переболевших в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Повторное заражение COVID-19 регистрируют менее чем у одного процента переболевших в Москве

Кирилл Николаев

Город

В столице повторное заражение коронавирусной инфекцией регистрируется у одного процента переболевших. Об этом в пятницу, 29 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, количество повторных заболеваний очень маленькое.

— Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента, — отметил Сергей Собянин.

Также глава города заявил, что больше половины жителей столицы перенесли коронавирус.

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