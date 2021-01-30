Кто рискует заразиться коронавирусом повторно и как будет протекать болезнь после прививки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Случаев повторного заражения коронавирусом в России регистрируется немного. Так, в Москве их зафиксирован всего один процент от общего числа перенесших инфекцию. О том, какова вероятность поймать COVID-19 еще раз и с чем это связано, — в материале «Вечерней Москвы».

Индивидуальный разбор

Как рассказала врач-аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева, повторное заражение может касаться тех людей, которые переболели еще в начале прошлого года. Правда, с пациентами собеседницы «ВМ» такое не происходило. Кроме того, по словам специалиста, не факт, что при положительном ПЦР-тесте человек заболевает.

— Мы же все равно продолжаем вращаться в обществе, где много различных инфекций, контактируем с людьми. Когда вирус попадает в нос, а мы уже переболели — у нас достаточно иммунитета, чтобы погасить его. Но какое-то время он может находиться в носу и обнаруживаться в тестах. Только это не значит, что человек заболел. Поэтому каждый случай надо разбирать отдельно, — объяснила Ярцева.

Врач-иммунолог Владимир Болибок также отмечает, что в нашей стране случаев повторного заражения COVID-19 относительно мало и связаны они в основном с неполучением иммунитета, когда заболевание переносилось в первый раз. Такое возможно, по словам медика, при использовании определенных препаратов.

— Известен случай, когда мужчина с онкологическим заболеванием проходил курс лечения, потом второй раз заразился. Но там было связано с тем, что применялись цитостатики, а цитостатики очень сильно подавляют иммунную систему. Большинство клинических случаев, описанных в иностранных публикациях, связаны с тем, что это было очень тяжелое первичное заболевание коронавирусной инфекцией и применялись в больших дозах гормональные препараты. На этом фоне у человека практически подавился иммунитет: то есть он выздоровел от коронавируса, а защиты к нему не приобрел. Плюс бывают случаи, когда у человека был положительный тест на коронавирус и через несколько месяцев положительный, а между ними ПЦР был отрицательным. То есть легкое течение ковида приводит к тому, что долгосрочный иммунитет тоже не развивается, — сказал эксперт.

Иммунитет по первому штамму

Болибок не исключил реакцию на новые штаммы. Однако сообщения о клинических случаях заражения очередной версией коронавируса, по словам иммунолога, из той же Великобритании часто приходят без дополнительных пояснений.

— То есть человек переболел одним штаммом коронавируса, повторно заразился другим, и ничего не говорится о том, какой иммунитет у него был и развился ли он после первого случая. То ли штамм оказал более сильное воздействие на иммунную систему, то ли просто иммунитет не сработал, как надо, в отношении первого штамма, а вторым пациент заразился уже не будучи иммунным, — добавил Болибок.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Специалисты также призвали не бояться того, что вакцинация от коронавируса может не защитить от повторного заражения.

— Вакцинация все равно нацелена на один тип заболевания и разные его подтипы. Сколько бы мы ни изобретали вакцин, все равно чем больше людей переболеет — тем меньше будет случаев заражения. Повторно пока, уверяю, не стоит волноваться, риск заболеть очень низкий. В любом случае это будет легкая форма. Ощущение какой-то ломоты, интоксикация, температура, — считает Ярцева.

Смысл вакцинации

По мнению Болибока, прививка от коронавируса не защищает от его попадания в организм.

— Есть такой момент, как контаминация — «загрязнение». Человек контактировал с другими людьми — он «загрязнился», в него попал вирус. Это не значит, что он заразится. Вероятно, благодаря прививке не будет инфекционного процесса, инкубационного периода коронавируса, коронавирус не начнет репликацию в организме самого человека, человек не станет вирусовыделителем, даже если у него положительный ПЦР-тест. Тем более это не значит, что он заболеет инфекцией, — пояснил врач.

При этом, по его словам, отечественная вакцина практически на 100 процентов избавляет от тяжелого течения болезни. Даже те, кто заразится повторно, смогут спокойно лечиться дома и не перегружать систему здравоохранения, заключил врач.

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