В РФПИ назвали сроки вакцинации всех желающих от коронавируса

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Все желающие граждане России смогут привиться от коронавируса нового типа до первого летнего месяца. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в субботу, 6 февраля.

— Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят, — подчеркнул он в эфире «России 1».

Аналогичное мнение выразил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет Интерфакс. Академик отметил, что власти понимают необходимость сперва победить пандемию внутри страны, а уже потом распространять вакцину в планетарном масштабе для полного купирования вируса.

Ранее Гинцбург предупредил о недопустимости тяжелых физнагрузок после вакцинации.

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