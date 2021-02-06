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В РФПИ назвали сроки вакцинации всех желающих от коронавируса
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В РФПИ назвали сроки вакцинации всех желающих от коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Все желающие граждане России смогут привиться от коронавируса нового типа до первого летнего месяца. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в субботу, 6 февраля.

— Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят, — подчеркнул он в эфире «России 1».

Аналогичное мнение выразил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет Интерфакс. Академик отметил, что власти понимают необходимость сперва победить пандемию внутри страны, а уже потом распространять вакцину в планетарном масштабе для полного купирования вируса.

Ранее Гинцбург предупредил о недопустимости тяжелых физнагрузок после вакцинации.

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Читайте также: Гинцбург: К середине 2021 года 60 процентов россиян смогут вакцинироваться от COVID-19

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