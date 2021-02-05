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Гинцбург: К середине 2021 года 60 процентов россиян смогут вакцинироваться от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Гинцбург: К середине 2021 года 60 процентов россиян смогут вакцинироваться от COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

К середине 2021 года в России смогут вакцинироваться от коронавируса 60 процентов жителей страны. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.

Отмечается, что данный процент вакцинированных граждан позволит создать иммунную прослойку от коронавируса в стране.

— При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня в 60 процентов защищенных, — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Напомним, прививки от COVID-19 начали делать в России с 18 января 2021 года. Перейти к масштабному процессу вакцинации поручил президент страны Владимир Путин.

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