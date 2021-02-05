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Парагвай подписал контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Парагвай подписал контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Парагвай подписал с Россией контракт на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.

Отмечается, что даты поставки будут обозначены в ближайшее время. На данный момент парагвайские врачи проходят обучение по правильному использованию вакцины.

— Я рад сообщить, что мы подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций, — заявил Массолени.

Применение российской вакцины от COVID-19 в Парагвае одобрили 15 января 2021 года. Уточняется, что на данный момент в стране более 21,5 тысячи граждан болеют коронавирусом.

Ранее применение российского «Спутника V» одобрили в Белоруссии, Аргентине, Сербии, ОАЭ, Венгрии и других странах, сообщает РБК.

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