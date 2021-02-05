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Опрос: Три четверти россиян доверяют отечественным вакцинам от COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Опрос: Три четверти россиян доверяют отечественным вакцинам от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Три четверти, 75 процентов, граждан РФ доверяют российским вакцинам от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rambler Group.

В ходе исследования 38 процентов респондентов назвали самой надежной вакциной «Спутник V». 37 процентов рассказали, что ждут начала вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» и разработкой Центра Чумакова.

За время массовой вакцинации против коронавируса прививки сделали более 12 процентов участников исследования. Еще около 40 процентов изъявили готовность пройти вакцинацию в ближайшее время.

Всего два процента опрошенных решили отказаться от вакцины в надежде на собственные силы организма.

Остальные пока не приняли однозначного решения относительно вакцинации либо заявили, что контролируют уровень антител в организме и готовы привиться, когда он снизится.

Исследование проводилось с 25 января по 3 февраля на портале «Рамблер» среди пяти тысяч интернет-пользователей со всей России. Среди участников опроса 27 процентов уже переболели COVID-19, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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Читайте также: Новое предупреждение появилось в инструкции к вакцине «Спутник V»

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