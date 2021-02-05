Гинцбург предупредил о недопустимости тяжелых физнагрузок после вакцинации

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

После вакцинации от коронавируса необходимо минимизировать физнагрузки на полтора-два дня. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, рекомендуется менее усиленно заниматься теми видами спорта, которые требуют длительной выносливости (бег на большие дистанции, плавание, лыжи и тому подобное).

— Надо снизить немного нагрузку, в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения, — приводит ТАСС слова ученого.

Он пояснил, что длительные занятия атлетикой усложняют синтез белка, в процессе которого в организме образуются антитела к COVID-19. Кроме того, затраты энергии могут вызвать нехватку глюкозы и сахара.

Ранее Гинцбург выразил надежду, что «Спутник V» сможет защищать от COVID-19 более двух лет.

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