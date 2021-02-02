Гинцбург выразил надежду, что «Спутник V» сможет защищать от COVID-19 более двух лет

Фото: Youtube.com / RT Россия

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может защищать от заболевания более двух лет. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования, — отметил он.

По его словам, никаких серьезных осложнений во время исследования препаратов среди добровольцев не было обнаружено, сообщает ТАСС.

Ранее журнал Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины «Спутник V».

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. В настоящее время «Спутник V» также зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Венгрия получила первую партию вакцины «Спутник V»