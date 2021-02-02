Венгрия получила первую партию вакцины «Спутник V»

Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook.

Сийярто на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 22 января заявил, что Венгрия получит «Спутник V» для вакцинации своих граждан. Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии одобрил предварительный допуск препарата.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. В настоящее время «Спутник V» также зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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