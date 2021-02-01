Армения одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Министерство здравоохранения Армении одобрило применение в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Данное решение принято на основании данных третьей фазы клинических исследований в России без проведения дополнительных испытаний в Армении, сообщает РИА Новости.
Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. В настоящее время «Спутник V» также зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе
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