Россия выразила готовность поделиться с ЕС технологией производства вакцин от COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Российская сторона готова поделиться с другими государства технологией производства вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломат подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои разработки, поскольку перед нашей страной «не стоит задача динамичного продвижения того или иного препарата на внешние рынки». Главный приоритет — «прежде всего вакцинировать свое население», отметил Чижов.

Вместе с тем российская сторона готова «делиться, причем не только готовой вакциной, но и, что очень важно, технологией ее производства», рассказал постпред.

Чижов также указал, что Россия предлагает заинтересованным государствам пробную партию вакцины от COVID-19.

— Они могут ее протестировать, что называется, вдоль и поперек, и, если она им понравится, мы можем договориться об организации производства вакцины на их территории, — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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