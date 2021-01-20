«Получим укол и науке послужим»: москвичи рассказали о своих ощущениях после вакцины от COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В России с 18 января стартовала массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. До этого укол от опасной болезни получали лишь те, кто находится в особой группе риска. Теперь же прививочные пункты могут посетить все желающие. На сегодняшний день доступны два препарата — «ЭпиВакКорона» и «Спутник V», в ближайшее время будет зарегистрирована третья. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями трех разных возрастных категорий, которые оказались в числе добровольцев.

Возраст — 27 лет

Владимир Аржанцев работает в медицинском центре и посчитал своим долгом опробовать вакцину на себе. Москвич добровольно записался на вакцинирование. По словам мужчины, отправившись на участок, где исследуют вакцину «Гам-КОВИД-Вак-2020», то есть «Спутник V», был приятно удивлен, что к глобальному исследованию решило присоединиться немало людей.

— Людей было много, я насчитал больше двадцати человек. Хотя, когда шел в клинику, думал, что буду один, — признался собеседник «ВМ».

Пункт приема добровольцев располагался на территории 36-й поликлиники:

— Прежде всего я заполнил анкету на сайте госуслуг, после чего по звонку спустя несколько дней был приглашен в медицинский центр. Сначала меня обследовал терапевт, затем у меня взяли мазок из носоглотки, кровь из вены, мочу, чтобы выяснить, употреблял ли я наркотические вещества.

Так как врачам не удалось получить данных о том, болел ли доброволец коронавирусом или нет, спустя два дня ему поставили первую часть вакцины. В течение последующих трех недель (до дня, когда запланировано введение второй части препарата), по словам Владимира, он не испытывал никаких побочных эффектов.

— Поначалу я даже подумал, что мне вкололи плацебо, то есть пустышку, которую ставят 25 процентам испытуемых, как и положено по условиям исследования. Не было абсолютно никаких ощущений, я не чувствовал ничего странного, — заметил собеседник «ВМ».

На 21-й день молодому человеку сделали второй укол. В течение нескольких дней после процедуры, как он признался, у него начались боли на месте укола:

— Появились какое-то рассеянное состояние, легкая слабость, и на этом все последствия вакцинирования закончились. У меня появилось чувство, что мне дали все-таки пустышку, а не вакцину. Чтобы убедиться в этом и развеять сомнения, я решился сдать анализы на антитела. Несмотря на то, что антитела к коронавирусу образовываются вплоть до 21-го дня после второй прививки, я пошел на эту процедуру раньше положенного срока. Но, несмотря на это, у меня обнаружили антитела IgG в большом количестве. Есть вероятность, что к концу 21-го дня со дня второй части прививки (к 42-му дню со дня первой части прививки) количество антител умножится. Но и тех, которые имеются, уже достаточно, чтобы не подцепить болезнь.

Возраст — 45 лет

Николай Горожанов — еще один доброволец, который уже давно собирался отправиться на вакцинирование, но из-за напряженного рабочего графика не мог попасть на процедуру.

— Я финансовый консультант по специальности. И мне часто приходится контактировать с людьми. Поскольку мне не безразлично свое здоровье и здоровье окружающих, я все-таки решил иммунизироваться от этой хвори. Многие друзья переболели коронавирусом и рассказывали, как им тяжело пришлось. После процедуры я приехал домой, поужинал, уснул без каких-либо дискомфортных ощущений. Но спал очень плохо — сон был поверхностным, затем участился пульс, заложило правую ноздрю, — вспомнил он.

На следующий день у Николая появилась легкая ломота в теле, слабость и заложенность носа. По его словам, пробуждение было очень тяжелым. После у мужчины начался озноб, поднялась температура. На следующий день симптомы простуды прошли, но улучшение продлилось недолго. Через день снова появились слабость и насморк. Клиническая картина напоминала симптомы острой респираторной болезни. Сейчас Николай чувствует себя хорошо. Он отметил, что болезненное состояние прошло спустя неделю.

Возраст — 65 лет

Анастасии Новиковой 65 лет, женщина живет в Москве. Пенсионерка на добровольных началах, как и ее знакомая той же возрастной группы, отправилась в Центральную клиническую больницу, чтобы получить укол:

— Утомило сидеть дома и хочется уже с внуками повидаться — меня многие бабушки поймут. Вот и решили мы с соседкой в качестве добровольцев отправиться на испытание. Получим укол, а заодно науке послужим.

Как и в остальных случаях, процесс был разделен на два этапа:

— Первый укол поставили 28 октября. Нам вводили, как и было обещано, вакцину «Спутник V». Второй — спустя 21 день. Нас предупредили, что в ближайшие несколько дней могут возникнуть симптомы простуды с температурой. Но, что удивительно, ни у меня, ни у моей соседки таких последствий не возникло. Хотя у испытуемых младшей возрастной группы подобные симптомы появлялись буквально через день–два после получения первой дозы препарата, — вспомнила испытуемая.

Новикова отметила, что после вакцинирования всех участников эксперимента направили в стационар:

— Во время первого укола я там провела шесть дней. Нас потом постоянно обследовали. Затем был небольшой перерыв, я вернулась домой.

Спустя еще две недели добровольцев вновь направили в медучреждение, где они получили укол и провели еще три дня в стационаре под наблюдением медиков.

В течение полугода все участники эксперимента будут проходить медосмотр и сдавать анализы. В случае возникновения осложнений, связанных с последствиями получения вакцины от коронавируса, они получат бесплатную медицинскую помощь.

Собеседница «ВМ» отметила, что после введения второго укола прошло вот уже почти полтора месяца, а чувствует она себя превосходно.

Мнение эксперта

По словам врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, болезненное состояние, похожее на симптомы ОРВИ, которое возникает у молодых испытуемых после вакцинации, — это положительный знак.

— Речь идет о реакции на вакцину «Спутник V», или, как ее официально называют, «Гам-КОВИД-Вак». Эта вакцина в качестве вектора, то есть вируса, затаскивает нужную информацию внутрь человеческой клетки, используя аденовирус двух типов. В результате у более молодой категории испытуемых возникает банальная аденовирусная инфекции, напоминающая ОРВИ, — отметил врач.

У пожилых граждан такие побочные эффекты не проявляются по той причине, что ранее они уже сталкивались с аденовирусами и у них имеется иммунитет:

— А вот у молодежи может не быть иммунитета к ним. Поэтому у данной категории граждан последствием вакцинирования становится ОРВИ, а пожилые люди никаких симптомов не испытывают.

При этом эксперт подчеркнул, что возникновение ОРВИ — это свидетельство того, что вакцина подействовала. То есть клетки восприняли аденовирусный вектор, началась трансляция белка, и, соответственно, впоследствии возникнет иммунный ответ.

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