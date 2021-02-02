Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Журнал Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины «Спутник V»
/ Фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей «Москва»

Журнал Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины «Спутник V»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Эффективность и безопасность вакцины против коронавируса «Спутник V» подтверждена результатами третьей фазы клинических испытаний препарата. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает научный журнал Lancet.

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что данная публикация является большим событием в борьбе с пандемией COVID-19. Кроме того, по его словам, результаты исследований говорят о том, что вакцина «Спутник V» — одна из лучших, говорится на сайте фонда.

— Она полностью защищает от тяжелых случаев заболевания коронавирусом, согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet, — уточнил Дмитриев.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. В настоящее время «Спутник V» также зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Венгрия получила первую партию вакцины «Спутник V»

вакцинакоронавирус«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Все мнения
О проекте