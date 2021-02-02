Журнал Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины «Спутник V»

/ Фото: Кирилл Зыков / Агентство городских новостей «Москва»

Эффективность и безопасность вакцины против коронавируса «Спутник V» подтверждена результатами третьей фазы клинических испытаний препарата. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает научный журнал Lancet.

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что данная публикация является большим событием в борьбе с пандемией COVID-19. Кроме того, по его словам, результаты исследований говорят о том, что вакцина «Спутник V» — одна из лучших, говорится на сайте фонда.

— Она полностью защищает от тяжелых случаев заболевания коронавирусом, согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet, — уточнил Дмитриев.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. В настоящее время «Спутник V» также зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

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