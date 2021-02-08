МИД России удивила оценка Борреля итогов визита в Россию

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В МИД РФ выразили удивление оценками, которые глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель дал своему визиту в Москву, они сильно разнятся с его предыдущими заявлениями. Об этом сообщили в российском ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Борреля, опубликованные в его блоге.

— С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве, — указали в МИД РФ.

Также представители дипведомства отметили, что Жозеп Боррель мог сразу дать оценку визиту на итоговой пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Российская сторона прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля.

— Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС, — заявили в МИД России, передает ТАСС.

7 февраля Боррель в своем блоге написал, что итоги его поездки в Москву говорят о незаинтересованности России в улучшении отношений с Евросоюзом. Также он сообщил, что ЕС может ввести очередные санкции против РФ.

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