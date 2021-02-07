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МИД назвал высылку европейских дипломатов из России вынужденной мерой
Фото: МИД РФ

МИД назвал высылку европейских дипломатов из России вынужденной мерой

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Высылка трех европейских дипломатов из-за участия в несогласованных акциях является вынужденной мерой. Об этом в воскресенье, 7 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

— К сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять. Это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, — отметила она.

Ранее МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии из-за участия в несогласованных акциях 23 января. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил это решение. Он отверг обвинения в том, что сотрудники дипломатических представительств участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов

Читайте также: МИД Польши пригрозил ответными санкциями из-за высылки польского дипломата из РФ

МИД РоссиидипломатыМария Захарова
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