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Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По его словам, Боррель отверг обвинения в том, что сотрудники дипломатических представительств участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов. Он выступает за пересмотр решения РФ.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас назвал неоправданным решение России о высылке дипломатов из Германии, Швеции и Польши. Он считает, что это действие наносит дальнейший вред отношениям с Европой.

— Если Российская Федерации не пересмотрит это решение, то оно не останется без ответа, — цитирует Мааса РИА Новости.

Ранее МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии из-за участия в несогласованных акциях 23 января.

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