Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жозеп Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России
Фото: facebook.com/conjosepborrell

Жозеп Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

По его словам, Боррель отверг обвинения в том, что сотрудники дипломатических представительств участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов. Он выступает за пересмотр решения РФ.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас назвал неоправданным решение России о высылке дипломатов из Германии, Швеции и Польши. Он считает, что это действие наносит дальнейший вред отношениям с Европой.

— Если Российская Федерации не пересмотрит это решение, то оно не останется без ответа, — цитирует Мааса РИА Новости.

Ранее МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии из-за участия в несогласованных акциях 23 января.

Читайте также: МИД Польши заявил о намерении выслать российского дипломата

дипломатыГерманияЕС
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте