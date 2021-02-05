МИД Польши заявил о намерении выслать российского дипломата

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Министерство иностранных дел Польши заявило о намерении выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата Польши в Российской Федерации. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил посол РФ в республике Сергей Андреев.

Посол рассказал, что 5 февраля был приглашен в МИД Польши, где с ним беседовал заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач. Он выразил протест по поводу объявления Россией персонами нон грата дипломатов из Польши, Германии и Швеции. Также Пшидач отметил, что если российская сторона не пересмотрит своего решения, то Польша может рассмотреть вопрос об ответных мерах, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии из-за участия в несогласованных акциях 23 января.

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