МИД Польши пригрозил ответными санкциями из-за высылки польского дипломата из РФ
Министерство иностранных дел Польши пригрозило ответными санкциями из-за высылки польского дипломата из России. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает ТАСС.
Польская сторона ожидает, что российские власти отменят это решение.
— В противном случае Польша оставляет за собой возможность предпринять адекватные шаги, — говорится в заявлении МИД республики.
Также МИД Польши заявил о намерении выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата Польши в Российской Федерации.
Ранее МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии из-за участия в несогласованных акциях 23 января.
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