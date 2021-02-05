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МИД Польши пригрозил ответными санкциями из-за высылки польского дипломата из РФ
Фото: gov.pl / Tymon Markowski / MSZ

МИД Польши пригрозил ответными санкциями из-за высылки польского дипломата из РФ

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министерство иностранных дел Польши пригрозило ответными санкциями из-за высылки польского дипломата из России. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает ТАСС.

Польская сторона ожидает, что российские власти отменят это решение.

— В противном случае Польша оставляет за собой возможность предпринять адекватные шаги, — говорится в заявлении МИД республики.

Также МИД Польши заявил о намерении выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата дипломата Польши в Российской Федерации.

Ранее МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии из-за участия в несогласованных акциях 23 января.

Читайте также: Жозеп Боррель осудил высылку трех европейских дипломатов из России

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