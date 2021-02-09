Путин заявил, что российские суды работали без перебоев во время пандемии

Фото: Администрация Президента РФ

Судебная система России успешно адаптировалась к новым условиям, связанным с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.

Глава государства поблагодарил всех российских судей за работу в период пандемии. По словам Путина, за счет их деятельности судебная система России в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения.

Также Путин обратил внимание на то, что в 2020 году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м году. По его мнению, это связано в том числе с тем, что граждане и бизнес стали чаще обращаться за судебной защитой.

Владимир Путин на совещании с судьями / Видео: Telegram-канал «Пул №3»

— И это подтверждает рост доверия к судебным процедурам, — цитирует Путина ТАСС.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Где деньги, Зин?»: Путин прокомментировал проблему с зарплатами ученых в регионах