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Владимир Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в российских регионах
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Владимир Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в российских регионах

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 8 февраля, поручил министру финансов России Антону Силуанову и министру просвещения РФ Сергею Кравцову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства ожидает от Фалькова и Силуанова доклады о ситуации с выплатами зарплат научным сотрудникам. Это поручение было дано сразу после того, как одна из участниц совещания по науке и образованию пожаловалась президенту на попытки замаскировать низкие зарплаты ученых переводом их на полставки.

— Я знаю, понимаю, там много может быть нюансов, но посмотрите на все эти нюансы и мне подробно, пожалуйста, об этом доложите, — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин назвал ключевые факторы национальной безопасности России.

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