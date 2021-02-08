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Путин: Россия занимает лидирующие позиции по созданию вакцин от коронавируса
Фото: Администрация Президента РФ

Путин: Россия занимает лидирующие позиции по созданию вакцин от коронавируса

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия занимает лидирующие позиции в мире по созданию вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 8 февраля.

По словам главы государства, создание препаратов против COVID-19 — крупный научный успех, передает РИА Новости.

— Благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса, — сказал президент.

Он отметил, что Россия пока единственная страна, у которой есть три вакцины от коронавируса. Это, по словам Владимира Путина, является крупным научным успехом.

Напомним, в России зарегистрированы Министерством здравоохранения уже две вакцины — разработка Центра имени Гамалеи «Спутник V» и вакцина «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

Кроме того, в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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