Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Чехия надеется, что российская вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в ЕС
Фото: sputnikvaccine.com

Чехия надеется, что российская вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в ЕС

Виктория Родимкина

В мире

Чехия надеется, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), после чего препарат можно будет использовать в стране, не рискуя здоровьем жителей. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на странице в соцсети Facebook.

Он пояснил, что у нему обращается много людей с идеей закупить российскую вакцину, так как поставки других вакцин идут в Чехию в ограниченном количестве. Специалисты уже посетили Венгрию, чтобы узнать, как там идет использование «Спутника V».

— Конечно, мы надеемся, что российская вакцина получит одобрение ЕМА, после чего ее можно будет использовать в республике, не рискуя здоровьем граждан, — сказал Андрей Бабиш.

По его словам, имеющаяся информация о российской вакцине говорит о том, что это безопасный препарат, он также показывает хорошие результаты. Однако появится ли препарат на общеевропейском рынке пока не известно, это зависит от производственных мощностей в России, пояснил премьер.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Специалисты ВОЗ нашли «важные улики» о роли рынка в Ухане при вспышке COVID-19

вакцинакоронавирус«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте