Чехия надеется, что российская вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в ЕС

Фото: sputnikvaccine.com

Чехия надеется, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрит Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), после чего препарат можно будет использовать в стране, не рискуя здоровьем жителей. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на странице в соцсети Facebook.

Он пояснил, что у нему обращается много людей с идеей закупить российскую вакцину, так как поставки других вакцин идут в Чехию в ограниченном количестве. Специалисты уже посетили Венгрию, чтобы узнать, как там идет использование «Спутника V».

— Конечно, мы надеемся, что российская вакцина получит одобрение ЕМА, после чего ее можно будет использовать в республике, не рискуя здоровьем граждан, — сказал Андрей Бабиш.

По его словам, имеющаяся информация о российской вакцине говорит о том, что это безопасный препарат, он также показывает хорошие результаты. Однако появится ли препарат на общеевропейском рынке пока не известно, это зависит от производственных мощностей в России, пояснил премьер.

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